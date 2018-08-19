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’dan kura yeni hamle

BDDK’dan kura yeni hamle
BDDK, kurdaki spekülatif hareketlenmeleri önlemek için bir önlem daha aldı. Bankaların Türk Lirası alımında forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi. açıklamasında, "Sınırlamalara bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward ve opsiyon gibi swap dışındaki türev işlemleri de dahil edildi" denildi.
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