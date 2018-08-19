BDDK, kurdaki spekülatif hareketlenmeleri önlemek için bir önlem daha aldı. Bankaların Türk Lirası alımında forward işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi. BDDK açıklamasında, "Sınırlamalara bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward ve opsiyon gibi swap dışındaki türev işlemleri de dahil edildi" denildi.
BDDK’dan kura yeni hamle
Etiketler: BDDK
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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