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işbirliği

Vestelcell işbirliği
Türk ​Telekom ile Vestel, yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik amacıyla yıl sonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Vestel, bini aşkın mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarının satışını mobil iletişim markasıyla altyapısı üzerinden gerçekleştirecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "Milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin yanında yer alıyoruz" dedi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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