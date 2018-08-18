Vestelcell işbirliği

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ile Vestel
, yerli
ürünlerin kullanılmasını
teşvik amacıyla yıl
sonunda çıkarmayı
planladıkları Vestelcell
ürününe yönelik
işbirliği anlaşması
imzaladı. Anlaşma
kapsamında Vestel,
bini aşkın mağazasında Vestel Venus
akıllı
telefonlarının satışını Vestelcell
mobil
iletişim markasıyla Türk Telekom
altyapısı üzerinden
gerçekleştirecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun
,
"Milli kalkınmayı
hızlandıracak yerli
ürün ve projelerimizle
devletimizin yanında yer
alıyoruz" dedi.
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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