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Sanayiciye nefes paketi

Sanayiciye nefes paketi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekonomiyi kur saldırısına karşı koruma hamlelerine, 16 maddelik destek ve önlem paketi ile katıldı.

YERLİ HAMLE

alacakları 2019'a ertelenecek.
Ar-Ge desteklerine kur ayarı yapılacak.
● 2 bin 739 ithal üründe 'yerlileştirme' atağı gerçekleştirilecek.
● OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletilecek.
Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.
● Temel bilimler mezunlarına 'istihdam' desteği getirilecek.
● Tekno-girişimcilere 200 bin 'ye kadar destek verilecek.
KOBİ'lere 300 bin TL ihracat desteği verilecek.
bedelleri yüzde 25 inecek.
TSE alacakları yapılandırılacak.
ücretleri yüzde 25 indirilecek.
Patent, marka, tasarımla ilgili gecikme cezaları silinecek.
● Bin 500 projeye 500 milyon TL'lik destek verilecek.
Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL'lik destek sağlanacak.
● Yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon euroluk fon sunulacak.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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