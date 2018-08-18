Sanayiciye nefes paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekonomiyi kur saldırısına karşı koruma hamlelerine, 16 maddelik destek ve önlem paketi ile katıldı.
YERLİ HAMLE
● KOSGEB alacakları 2019'a ertelenecek.
● Ar-Ge desteklerine kur ayarı yapılacak.
● 2 bin 739 ithal üründe 'yerlileştirme' atağı gerçekleştirilecek.
● OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletilecek.
● Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.
● Temel bilimler mezunlarına 'istihdam' desteği getirilecek.
● Tekno-girişimcilere 200 bin TL'ye kadar destek verilecek.
● KOBİ'lere 300 bin TL ihracat desteği verilecek.
● TSE bedelleri yüzde 25 inecek.
● TSE alacakları yapılandırılacak.
● Patent ücretleri yüzde 25 indirilecek.
● Patent, marka, tasarımla ilgili gecikme cezaları silinecek.
● Bin 500 projeye 500 milyon TL'lik destek verilecek.
● Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL'lik destek sağlanacak.
● Yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon euroluk fon sunulacak.
YERLİ HAMLE
● KOSGEB alacakları 2019'a ertelenecek.
● Ar-Ge desteklerine kur ayarı yapılacak.
● 2 bin 739 ithal üründe 'yerlileştirme' atağı gerçekleştirilecek.
● OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletilecek.
● Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak.
● Temel bilimler mezunlarına 'istihdam' desteği getirilecek.
● Tekno-girişimcilere 200 bin TL'ye kadar destek verilecek.
● KOBİ'lere 300 bin TL ihracat desteği verilecek.
● TSE bedelleri yüzde 25 inecek.
● TSE alacakları yapılandırılacak.
● Patent ücretleri yüzde 25 indirilecek.
● Patent, marka, tasarımla ilgili gecikme cezaları silinecek.
● Bin 500 projeye 500 milyon TL'lik destek verilecek.
● Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL'lik destek sağlanacak.
● Yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon euroluk fon sunulacak.
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