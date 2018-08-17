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  1. Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi!

Başkanlığı'ndan TL hamlesi

Başkanlığı (SSB), imzalanan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilen teminatların ’na çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirleneceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığından TL hamlesi

Başkanlığından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların 'na çevrilmesi ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı" denildi.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 00:24
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