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Ticaret Bakanı Pekcan'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Karşılık vereceğiz

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara yenilerini ekleyeceği sinyalini vermesinin ardından Ticaret Bakanlığı sert tepki verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptırımlarla ilgili "aynı şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Trumpın yeni yaptırım tehdidine sert çıktı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin dün yeni yaptırım sinyali vermesinin ardından açıklama yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "DTÖ kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Bakan Pekkan, "Mali piyasalara yöneltilen atak bertaraf edildi." dedi.

  • 17 Ağustos 2018, Cuma 10:43
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