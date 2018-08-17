Ticaret Bakanı Pekcan'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Karşılık vereceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin dün yeni yaptırım sinyali vermesinin ardından açıklama yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "DTÖ kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Bakan Pekkan, "Mali piyasalara yöneltilen atak bertaraf edildi." dedi.