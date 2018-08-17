Yol Durumu
  1. Altın fiyatları ne kadar?

Dolar, Trump ve Mnuchin'in açıklamalarına rağmen düşüşte

Dolar fiyatındaki düşüş trendi haftanın ilk dört gününe damgasını vurdu. Dolar kurundaki düşüş ve TL'nin kazancı , ve başta olmak üzere atılan adımların ardından ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve 'dan gelen 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağının açıklanmasıyla 4 gündür sürüyor. TL, 4 günde dolar karşısında yüzde 9 değer kazandı. Dolar, 7 TL'lerden 5.70 TL altına kadar kadar indi. Ancak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün akşam saatlerinde Brunson serbest bırakılmazsa yeni yaptırım sinyali vermesi, Trump'ın gece geç saatlerde Twitter'dan tehditkâr açıklamasıyla kur 5.95'e kadar yükselse de kalıcı olamadı. 17 ağustos sabahı dolar 5.80 TL aLtında, euro ise 6.60 TL seviyesinde. Gözler, bugün 'nin vermesi beklenen Brunson kararı ve Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin 'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde

Dolar, Trump ve Mnuchinin açıklamalarına rağmen düşüşte

Dolar fiyatında düşüş trendi haftanın ilk dört gününe damgasını vurdu. , , SPK ve bankaların piyasaya yönelik aksiyon ve demeçlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki açıklamalarıyla iyimserlik bir kademe daha artarken TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 4'ü aştı.

TL, hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.

Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar kuru önce 6 seviyesine geriledi, ardından 5.70 altına dokundu.

Uzmanlar bu düşüşte başta olmak üzere Ortadoğu'dan ve ilişkilerin toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte AB'den gelebilecek kaynaklara ilişkin beklentilerin belirleyici olduğunu

'ın açıklamalarıyla birlikte dolar/TL'de iyimserlik de kuvvetlendi. Kur açıklamaların ardından dün günün en düşük seviyesi olan 5.70'in altını test ettikten sonra tepki alımlarıyla 5.75 civarına yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan Pastör Brunson'ın bırakılmaması halinde 'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali vermesiyle kur yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL paritesi açıklamanın ardından bir ara 5,90 TL seviyesini aşsa da yeniden 5.90'ın altına indi ancak gece geç saatlerde kabine toplantısı sırasında, "Onların iyi bir dost olmadığı ortaya çıktı. Orada büyük bir Hristiyan rahibi bulunuyor. O masum bir kişi" dedi.

Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD Brunson'ın serbest bırakılması için "hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, "Brunson'ı "büyük bir vatansever rehin" olarak nitelendirdi.

5.80 seviyesindeki kur açıklamalar sonrası sığ piyasada yeniden 5.95'e yükselse de kalıcı olamadı. 17 ağustos sabah saat 09:50'de dolar kuru 5.80 TL altında 5.75 civarında dalgalanıyor. Euro ise 6.60 - 6.65 bandında.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 17 Ağustos 2018, Cuma 10:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar