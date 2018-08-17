Trump'ın Türkiye'ye açtığı ekonomik savaş tutmadı. Kur üzerinden millete diz çöktürmek isteyen ABD yine avcunu yaladı. Türk milletinin basiretli duruşu ve hükümet kanadında alınan ekonomik önlemler doların yükselen grafiğini hızla aşağı indirdi. Dolar üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye çalışan Trump istediğini alamayınca çılgına döndü.
ATTIĞI TWEET DALGA KONUSU OLDU
Sık sık Twitter'dan yaptığı açıklamalarla gündem olan Trump yine alay konusu oldu. Son olarak Türkiye hakkında bir tweet atan Trump'ın kimse ne demek istemediğini anlamayınca sosyal medya sallandı. Trump attığı tweette "Türkiye yıllarca ABD'den nemalandı. Şu anda olağanüstü Hristiyan Rahibimizi tutuyorlar, şimdi ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehine olarak temsil etmesini istemeliyim. Masum bir insanın bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Türkiye'den azaltacağız" ifadelerine yer verdi ancak kimse Trump'ın bu tweetine anlam veremedi.
TRUMP HİNDİDEN NE İSTİYOR?
A Haber Amerika muhabiri Ragıp Soylu Trump'ın bu twwetine karşılık bir açıklama yaptı. Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trump, "Türkiye'den azaltacağız" derken ne demek istediği anlaşılmıyor. "Türkiye'ye bir şey vermeyeceğiz aksine ona zarar vereceğiz" mi demek istiyor acaba? Kimileri bu ifadenin diet için kullanıldığını belirtip, "Hindi'yi azaltacağım" mı demek istedi diye dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.
Takvim.com.tr
ATTIĞI TWEET DALGA KONUSU OLDU
Sık sık Twitter'dan yaptığı açıklamalarla gündem olan Trump yine alay konusu oldu. Son olarak Türkiye hakkında bir tweet atan Trump'ın kimse ne demek istemediğini anlamayınca sosyal medya sallandı. Trump attığı tweette "Türkiye yıllarca ABD'den nemalandı. Şu anda olağanüstü Hristiyan Rahibimizi tutuyorlar, şimdi ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehine olarak temsil etmesini istemeliyim. Masum bir insanın bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Türkiye'den azaltacağız" ifadelerine yer verdi ancak kimse Trump'ın bu tweetine anlam veremedi.
TRUMP HİNDİDEN NE İSTİYOR?
A Haber Amerika muhabiri Ragıp Soylu Trump'ın bu twwetine karşılık bir açıklama yaptı. Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trump, "Türkiye'den azaltacağız" derken ne demek istediği anlaşılmıyor. "Türkiye'ye bir şey vermeyeceğiz aksine ona zarar vereceğiz" mi demek istiyor acaba? Kimileri bu ifadenin diet için kullanıldığını belirtip, "Hindi'yi azaltacağım" mı demek istedi diye dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.
Takvim.com.tr
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