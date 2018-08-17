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Sebze-meyveye uyarısı

Sebze-meyveye künye uyarısı
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle sebze ve meyvelerin ürün künyesi olmadan satışa sunulmaması uyarısında bulunuldu. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre; perakende olarak satışa sunulan ambalajlı ya da ambalajsız malların leri barkodlu etiket formatında olacak. Künyeler, mala ilişkin bildirimini yapan kişilerce basılacak. Künyelerin toptancı hali çıkışında kontrolü yapılacak ve künyesi bulunmayan malların gidişine izin verilmeyecek. Üreticiden aldığı malları satışa sunan market, manav ve pazarcı da bu etiketleri basarak kullanacak. Aksi davranana ceza verilecek.
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