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Merkez Bankası'ndan yeni hamlesi!

, karşılığı altın ve lokasyon swap işlemlerine başlanacağını bankalara iletti.

Merkez Bankasından yeni döviz hamlesi!

'nin ilgili yazısına göre, piyasaları, döviz karşılığı altın işlemlerinde işlem kuru olarak uluslararası piyasalardaki işlem anındaki altın fiyatını kullanacak ve döviz karşılığı altın işlemlerinde aynı gün, 1 gün ve spot valörlü olarak işlem yapılabilecek. Aynı iletide, lokasyon swap imkanında ise bankaların, gün içinde saat 14:00'a kadar işlem taleplerini iletecekleri bilgisine yer verildi.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 17:40
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