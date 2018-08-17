TCMB'nin ilgili yazısına göre, döviz piyasaları, döviz karşılığı altın işlemlerinde işlem kuru olarak uluslararası piyasalardaki işlem anındaki altın fiyatını kullanacak ve döviz karşılığı altın işlemlerinde aynı gün, 1 gün ve spot valörlü olarak işlem yapılabilecek. Aynı iletide, lokasyon swap imkanında ise bankaların, gün içinde saat 14:00'a kadar işlem taleplerini iletecekleri bilgisine yer verildi.