Dünya Albayrak’ı dinledi

, telekonferansyöntemiyleseslendi. BakanAlbayrak'ı; New York 'tan Londra 'ya, Pekin'den Tahran'akadar ABD , Avrupa veOrtadoğu başta olmak üzeretüm dünyadan yatırımcılardinledi.küresel yatırımcılara Türkiye ekonomisi ile ilgili açık, şeffafmesajlar ve net güvenceler verdi."Türkiye bu dalgalanmadandaha da güçlenerek çıkacaktır"diyen, Ankara'nıngündeminde IMF ile birplan düşüncesi olmadığını,doğrudan küresel yatırımlaraodaklanacaklarını açıkladı.Albayrak, yatırımcılarınsorularını da yanıtladı, şumesajları verdi:Türk bankacılık sistemisağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok.Şirketler kısa vadeliyükümlülükleri karşılayabilecekpozisyonda.Daha fazla mali sıkılaşmayısağlayacağız,Bankalardan son dönemdebüyük bir mevduat çıkışıyaşanmadı.FX borç lanmasını kısacakönlemleri zaten almıştık.Bankacılık sektörüsektöre destekverme konusunda tereddütetmeyeceğiz.Enflasyonla mücadeledeOdaklandığımız ana konumali politikalarla faiz dışı fazlayıdesteklemek.İstihdam piyasasınınesnekliği önceliklerimiz arasında.Yatırımcılardan destekgördük, Türkiye ekonomisinegüven devam ediyor.Güveni artırmak için hertürlü adımı atacağız.Türkiye serbest piyasayaklaşımından sapacak bir krizdöneminde değil.Doğrudan yatırım çekmeyeodaklandık.Hükümet çok ciddibir harcama kısıntısınagidecek, gelirtarafında da pozitif performansgözlemliyoruz.Yıl sonu için faiz dışı fazlahedefi 6 milyar lira.Para politikası enflasyonlatek başına mücadele için yeterlideğil.Para ve maliye politikasınınkoordineli ve dengeli olmasıgerekiyor.Birkaç hafta içindeek fonlama kaynaklarıaçıklayacağız.düşürmenin öncelikleri olduğunubelirten Albayrak, "Mümkünolduğunca kısa sürede enflasyonutek haneye indirmek istiyoruz.Mali disiplin ekonomininen temel çıpalarından biri.Buradan asla taviz vermeyeceğiz.Daha fazla mali sıkılaşmayısağlayacağız" dedi.bir ceza beklemediklerini kaydeden Bakan Albayrak , "Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak" dedi. Halkbank hisseleri Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası yükselişe geçti. Açıklamalar öncesinde yüzde 1.55 primle 5.9 liradan işlem gören Halkbank hisseleri, ceza beklenmediği açıklaması sonrası 6.12 liraya kadar çıktı.reformların çerçevesinin serbest piyasa doğrultusunda olacağını belirten, "Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak" dedi. Türkiye ekonomisine güvenin sürdüğünü vurgulayan Albayrak, "Bunun için her türlü adımı atacağız" diye konuştu.ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Yatırımcı Telekonferansı 16 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye saatiyle 16.00'de yapıldı. Telekonferansa 6000 üzeri katılımcı oldu. Telekonferans, Citi, Deutsche Bank , DOME vs HSBC tarafından organize edildi ve Citi'nin Gelişen Ülkeler Baş Ekonomisti David Lubin tarafından modere edildi. Albayrak yaklaşık 20 dakikalık bir açılış konuşmasının ardından yatırımcıların bir gün önceden alınan soruların üzerinden geçildi.Lirasındaki düşüşü engellemek adına sermaye kontrolü / döviz çıkışlarına kontrol uygulaması getirilip getirilmeyeceğibir fon başvurusu yapılıp yapılmayacağıhükümetten nasıl bir mali politika beklemesi gerektiği, ve şuanki harcamalarda kısıtlama yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa hangi kalemlerde düşüş beklenmesi gerektiğipolitikasının halihazırdaki halinin, Türkiye'deki enflasyon baskısına yeterli olup olmadığısektörün döviz borç yükünü rahatlatmak amacıyla devletin herhangi bir desteği olup olmayacağıABD tarafindan yüksek ceza uygulanması durumunda devletin destek sağlayıp sağlamayacağıile diplomatik kanalların hala açık olup olmadığıyatırımcının Türkiye ekonomisine güvenini kaybetme ve Türk şirketlerinin döviz borcu çevirme konusunda sıkıntı çekilmesi durumunda, Merkez Bankası 'nın düşük rezervi olmasını da hesaba katarak, hangi alternatif finansman hangi kaynaklarının kullanılacağıekonomisinin şuanda para politikası, mali politika, veya şuanki krizin devam etmesi nedeniyle daralmaya doğru gittiği gözüküyor. Bakanlığın bu bağlamda büyüme öngörülerinin ve Orta Vadeli Plan'ın revize edilip edilmeyeceğiile yapılan anlaşmanın detaylarının ne olduğuyaptırımlarının karşılığında ne tür bir tutum sergileneceğisektörünün borç-mevduat oranlarının kritik seviyelerde olup olmadığı.