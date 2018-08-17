Dünya Albayrak’ı dinledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, telekonferans yöntemiyle 6 bin 100 küresel yatırımcıya seslendi. Bakan Albayrak'ı; New York'tan Londra'ya, Pekin'den Tahran'a kadar ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyadan yatırımcılar dinledi. Bakan Albayrak, küresel yatırımcılara Türkiye ekonomisi ile ilgili açık, şeffaf mesajlar ve net güvenceler verdi. "Türkiye bu dalgalanmadan daha da güçlenerek çıkacaktır" diyen Albayrak, Ankara'nın gündeminde IMF ile bir plan düşüncesi olmadığını, doğrudan küresel yatırımlara odaklanacaklarını açıkladı. Albayrak, yatırımcıların sorularını da yanıtladı, şu mesajları verdi:
BANKACILIK GÜÇLÜ
Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok.
Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda.
Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.
Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı.
FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık.
Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz.
Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız.
Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek.
İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında.
Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor.
POZİTİF PERFORMANS
Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.
Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil.
Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.
Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.
Yıl sonu için faiz dışı fazla hedefi 6 milyar lira.
Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil.
Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor.
Birkaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız.
Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız.
MALİ DİSİPLİNDENTAVİZ YOK
Enflasyonu düşürmenin öncelikleri olduğunu belirten Albayrak, "Mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz. Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri. Buradan asla taviz vermeyeceğiz. Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız" dedi.
HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUM
Halkbank'a bir ceza beklemediklerini kaydeden Bakan Albayrak, "Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak" dedi. Halkbank hisseleri Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası yükselişe geçti. Açıklamalar öncesinde yüzde 1.55 primle 5.9 liradan işlem gören Halkbank hisseleri, ceza beklenmediği açıklaması sonrası 6.12 liraya kadar çıktı.
SERMAYE KONTROLÜ GÜNDEMDE DEĞIL
Yapısal reformların çerçevesinin serbest piyasa doğrultusunda olacağını belirten Albayrak, "Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak" dedi. Türkiye ekonomisine güvenin sürdüğünü vurgulayan Albayrak, "Bunun için her türlü adımı atacağız" diye konuştu.
KONFERANSTAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Yatırımcı Telekonferansı 16 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye saatiyle 16.00'de yapıldı. Telekonferansa 6000 üzeri katılımcı oldu. Telekonferans, Citi, Deutsche Bank, DOME vs HSBC tarafından organize edildi ve Citi'nin Gelişen Ülkeler Baş Ekonomisti David Lubin tarafından modere edildi. Albayrak yaklaşık 20 dakikalık bir açılış konuşmasının ardından yatırımcıların bir gün önceden alınan soruların üzerinden geçildi.
İŞTE O SORULAR:
Türk Lirasındaki düşüşü engellemek adına sermaye kontrolü / döviz çıkışlarına kontrol uygulaması getirilip getirilmeyeceği
IMF'ye bir fon başvurusu yapılıp yapılmayacağı
Piyasanın hükümetten nasıl bir mali politika beklemesi gerektiği, ve şuanki harcamalarda kısıtlama yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa hangi kalemlerde düşüş beklenmesi gerektiği
Para politikasının halihazırdaki halinin, Türkiye'deki enflasyon baskısına yeterli olup olmadığı
Özel sektörün döviz borç yükünü rahatlatmak amacıyla devletin herhangi bir desteği olup olmayacağı
Halkbank'a ABD tarafindan yüksek ceza uygulanması durumunda devletin destek sağlayıp sağlamayacağı
ABD ile diplomatik kanalların hala açık olup olmadığı
Yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine güvenini kaybetme ve Türk şirketlerinin döviz borcu çevirme konusunda sıkıntı çekilmesi durumunda, Merkez Bankası'nın düşük rezervi olmasını da hesaba katarak, hangi alternatif finansman hangi kaynaklarının kullanılacağı
Türkiye ekonomisinin şuanda para politikası, mali politika, veya şuanki krizin devam etmesi nedeniyle daralmaya doğru gittiği gözüküyor. Bakanlığın bu bağlamda büyüme öngörülerinin ve Orta Vadeli Plan'ın revize edilip edilmeyeceği
Katar ile yapılan anlaşmanın detaylarının ne olduğu
ABD yaptırımlarının karşılığında ne tür bir tutum sergileneceği
Bankacılık sektörünün borç-mevduat oranlarının kritik seviyelerde olup olmadığı.
BANKACILIK GÜÇLÜ
Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok.
Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda.
Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.
Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı.
FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık.
Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz.
Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız.
Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek.
İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında.
Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor.
POZİTİF PERFORMANS
Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.
Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil.
Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.
Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.
Yıl sonu için faiz dışı fazla hedefi 6 milyar lira.
Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil.
Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor.
Birkaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız.
Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız.
MALİ DİSİPLİNDENTAVİZ YOK
Enflasyonu düşürmenin öncelikleri olduğunu belirten Albayrak, "Mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz. Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri. Buradan asla taviz vermeyeceğiz. Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız" dedi.
HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUM
Halkbank'a bir ceza beklemediklerini kaydeden Bakan Albayrak, "Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak" dedi. Halkbank hisseleri Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası yükselişe geçti. Açıklamalar öncesinde yüzde 1.55 primle 5.9 liradan işlem gören Halkbank hisseleri, ceza beklenmediği açıklaması sonrası 6.12 liraya kadar çıktı.
SERMAYE KONTROLÜ GÜNDEMDE DEĞIL
Yapısal reformların çerçevesinin serbest piyasa doğrultusunda olacağını belirten Albayrak, "Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak" dedi. Türkiye ekonomisine güvenin sürdüğünü vurgulayan Albayrak, "Bunun için her türlü adımı atacağız" diye konuştu.
KONFERANSTAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Yatırımcı Telekonferansı 16 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye saatiyle 16.00'de yapıldı. Telekonferansa 6000 üzeri katılımcı oldu. Telekonferans, Citi, Deutsche Bank, DOME vs HSBC tarafından organize edildi ve Citi'nin Gelişen Ülkeler Baş Ekonomisti David Lubin tarafından modere edildi. Albayrak yaklaşık 20 dakikalık bir açılış konuşmasının ardından yatırımcıların bir gün önceden alınan soruların üzerinden geçildi.
İŞTE O SORULAR:
Türk Lirasındaki düşüşü engellemek adına sermaye kontrolü / döviz çıkışlarına kontrol uygulaması getirilip getirilmeyeceği
IMF'ye bir fon başvurusu yapılıp yapılmayacağı
Piyasanın hükümetten nasıl bir mali politika beklemesi gerektiği, ve şuanki harcamalarda kısıtlama yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa hangi kalemlerde düşüş beklenmesi gerektiği
Para politikasının halihazırdaki halinin, Türkiye'deki enflasyon baskısına yeterli olup olmadığı
Özel sektörün döviz borç yükünü rahatlatmak amacıyla devletin herhangi bir desteği olup olmayacağı
Halkbank'a ABD tarafindan yüksek ceza uygulanması durumunda devletin destek sağlayıp sağlamayacağı
ABD ile diplomatik kanalların hala açık olup olmadığı
Yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine güvenini kaybetme ve Türk şirketlerinin döviz borcu çevirme konusunda sıkıntı çekilmesi durumunda, Merkez Bankası'nın düşük rezervi olmasını da hesaba katarak, hangi alternatif finansman hangi kaynaklarının kullanılacağı
Türkiye ekonomisinin şuanda para politikası, mali politika, veya şuanki krizin devam etmesi nedeniyle daralmaya doğru gittiği gözüküyor. Bakanlığın bu bağlamda büyüme öngörülerinin ve Orta Vadeli Plan'ın revize edilip edilmeyeceği
Katar ile yapılan anlaşmanın detaylarının ne olduğu
ABD yaptırımlarının karşılığında ne tür bir tutum sergileneceği
Bankacılık sektörünün borç-mevduat oranlarının kritik seviyelerde olup olmadığı.
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