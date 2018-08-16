Yüzde 100 misilleme

Ülkemize yönelik kur üzerinden başladığı saldırıyı, demirçelik sanayiine getirdiği ek vergilerle geniş bir alana yaymayı hedefleyen ABD'ye, Türkiye'den misilleme geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 artırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre; aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli 22 üründe vergi oranı 2 kat artırıldı.
Böylece yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verilmiş oldu. Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak. Ek vergi uygulanacak ürünler; binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeler, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor. Karara göre; ABD menşeli binek otomobillere yüzde 120, alkollü içeceklere yüzde 140 ve pirince yüzde 50 ilave yükümlülük getirildi.
GÜÇLÜ YAPIYA SAHİBİZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına karşılık bu ülkeden ithal edilen 22 kalem ürün ithalatında vergi oranlarını 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Bize uygulanan yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergi yüküyle karşılık verdik" dedi. ABD'nin Türkiye için ticarette tek partner konumunda bulunmadığının altını çizen Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının haklarını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz ve gereken karşılığı derhal vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle oluşan güçlü yapı sayesinde Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların en etkin şekilde aşılacağını kaydetti.
ABD'YE EK FATURA ÇIKTI
RAHATSIZ OLDULAR
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant: Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor. Birçok Amerikalı bu durumdan rahatsız. Çünkü şirketlerin geleceğiyle ilgili sıkıntılar yaşayacak. Sadece Türkiye değil diğer ülkelere karşı da artırılan vergiler bizim için sıkıntılı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson: Türkiye ile yaşanan krizler daha da derinleşmemeli. ABD, Türkiye'yi asla kaybetmemeli. Çünkü iki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. İki Türk bakana karşı atılan adım kesinlikle sembolik. Kimse iki bakanın ABD'de malvarlıkları olduğuna inanmıyor. Fakat çok açık gösteriyorki ABD'nin attığı ambargo adımı istenen sonucu ortaya çıkarmadı.
İNGİLTERE'DE TL KALMADI
The Guardian, İngiltere'nin önde gelen döviz şirketlerinden ICE'nin kasasında TL kalmadığını yazdı. ICE Genel Müdürü Louis Bridger, TL'ye görülmemiş bir talep olduğunu söyledi.
Böylece yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verilmiş oldu. Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak. Ek vergi uygulanacak ürünler; binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeler, taşkömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor. Karara göre; ABD menşeli binek otomobillere yüzde 120, alkollü içeceklere yüzde 140 ve pirince yüzde 50 ilave yükümlülük getirildi.
GÜÇLÜ YAPIYA SAHİBİZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına karşılık bu ülkeden ithal edilen 22 kalem ürün ithalatında vergi oranlarını 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Bize uygulanan yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergi yüküyle karşılık verdik" dedi. ABD'nin Türkiye için ticarette tek partner konumunda bulunmadığının altını çizen Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının haklarını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz ve gereken karşılığı derhal vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle oluşan güçlü yapı sayesinde Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların en etkin şekilde aşılacağını kaydetti.
ABD'YE EK FATURA ÇIKTI
RAHATSIZ OLDULAR
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant: Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini artırmak ABD için ciddi riskler teşkil ediyor. Birçok Amerikalı bu durumdan rahatsız. Çünkü şirketlerin geleceğiyle ilgili sıkıntılar yaşayacak. Sadece Türkiye değil diğer ülkelere karşı da artırılan vergiler bizim için sıkıntılı. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson: Türkiye ile yaşanan krizler daha da derinleşmemeli. ABD, Türkiye'yi asla kaybetmemeli. Çünkü iki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. İki Türk bakana karşı atılan adım kesinlikle sembolik. Kimse iki bakanın ABD'de malvarlıkları olduğuna inanmıyor. Fakat çok açık gösteriyorki ABD'nin attığı ambargo adımı istenen sonucu ortaya çıkarmadı.
İNGİLTERE'DE TL KALMADI
The Guardian, İngiltere'nin önde gelen döviz şirketlerinden ICE'nin kasasında TL kalmadığını yazdı. ICE Genel Müdürü Louis Bridger, TL'ye görülmemiş bir talep olduğunu söyledi.
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