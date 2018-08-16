Yol Durumu
  1. Solucanlar patron yaptı

Euro ve ne kadar? Dolar kaç TL? 2018 Dolar ve nda son durum...

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaştan kaynaklı kurunda dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda herkesin merak ettiği konu ise dolar kurları. Peki ve ne kadardan işlem görüyor? Dolar kaç tl?İşte 2018 Dolar ve Euro kuru...



Son günlerde döviz kurlarında seyreden dalgalı grafik vatandaşların da gündemine oturdu. Özellikle vatandaşlar internet üzerinden dolar ne kadar? Euro ne kadar? sorularını aratmaya başladı. Dolar ile ilgili yorumlar yapmaya başladı. Önceki gün peş peşe gelen açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararı ve Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantı haberinin ardından dolar grafiği aşağılara doğru inmişti. Peki bugün dolar kaç tl? Dolar alış fiyatı kaç TL? Dolar ve euro ne kadar? İşte 16 Ağustos güncel dolar ve euro kuru...
Etiketler: , , , , , , ,
  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 04:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar