Son günlerde döviz kurlarında seyreden dalgalı grafik vatandaşların da gündemine oturdu. Özellikle vatandaşlar internet üzerinden dolar ne kadar? Euro ne kadar? sorularını aratmaya başladı. Dolar ile ilgili yorumlar yapmaya başladı. Önceki gün peş peşe gelen açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararı ve Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantı haberinin ardından dolar grafiği aşağılara doğru inmişti. Peki bugün dolar kaç tl? Dolar alış fiyatı kaç TL? Dolar ve euro ne kadar? İşte 16 Ağustos güncel dolar ve euro kuru...