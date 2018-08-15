IIF'in yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞI AZALACAK
Raporda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi.
Ayrıca raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi.
Washington'dan Türk Lirası itirafı!
Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsünden (IIF), Türk Lirası'nın "adil değerinin altında" olduğu bildirildi. Raporda Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi
IIF'in yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi.
Etiketler: türk lirası , cari açık , Türkiye , IIF , Washington
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