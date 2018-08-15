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'dan itirafı!

'daki Uluslararası Finans Enstitüsünden (), 'nın "adil değerinin altında" olduğu bildirildi. Raporda 'nin cari açığının azalacağının altı çizildi

Washingtondan Türk Lirası itirafı!

'in yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞI AZALACAK
Raporda, 'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi.

Ayrıca raporda, 'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 00:11
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