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Son dakika... 2018 emekliye erken maaş ve bayram ikramiyesi müjdesi! Bayram öncesi emekli maaşları ne zaman yatacak?

Son dakikla haberine göre emekli maaşları bayramdan önce hesaplarda olacak. Peki tatiline rastlayan emekli maaşları hangi tarihlerde yatacak? Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? Bayramdan önce hesaplara yatacak emekli maaşlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Erken maaş müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek" ifadesi kullanıldı.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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