Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nursel Nur, solucan gübresi üreterek kendi işinin sahibi oldu. Çukurova Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu olan Nur, çevresindekilerin "Pis işlerle uğraşma", "Ne işin var solucanların içinde" gibi sözlerine aldırış etmedi, bir yıl önce başladığı solucan gübresi üretiminde önemli bir seviyeye geldi. İlk etapta 250 bin solucanla üretime başladığını belirten Nur, bir yıl içerisinde bu miktarın 5 milyon solucana ulaştığını aktardı. İşini severek yaptığını anlatan Nur, "Üretime başladığım günden bu yana 10 ton civarında solucan gübresi ürettim ve bunlardan 20 bin liralık gelir elde ettim" şeklinde konuştu.
Solucanlar patron yaptı
Etiketler: Çukurova Üniversitesi , Hatay , solucanların
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
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