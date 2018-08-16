Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlere 20 bin ek atama müjdesini vermesinin ardından ikinci müjde de öğretmen adayları için KPSS süresinin 2 yıla uzatılmasıyla geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle öğretmen adaylarının sınav geçerlilik süresi diğer memur adayları gibi 2 yıla çıkarıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, diğer adaylar gibi 2 yıl geçerli olacak.
Öğretmen adaylarına KPSS müjdesi
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , KPSS , Resmi Gazete , ÖSYM
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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