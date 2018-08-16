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Girişimciye fon desteği

Girişimciye fon desteği
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ bünyesinde kurulan ve Borsa İstanbul'un ana yatırımcısı olduğu BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yatırım alabilmek amacıyla çok sayıda erken aşama girişim (start-up), ve finansal teknoloji şirketi BİST Özel Pazar üzerinden başvuruda bulunuyor. 20 milyon lira fon büyüklüğü ile yüksek büyüme potansiyeli olan, ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ'lere, erken aşama girişimlere ve finteklere doğrudan sermaye yatırımı yapmak üzere kurulan BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar yapmayı hedefliyor. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için www. bistozelpazar.com adresi ziyaret edilebiliyor.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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