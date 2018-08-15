Son günlerde döviz kurlarında seyreden inmeli çıkmalı grafik vatandaşların da gündemine oturdu. Özellikle vatandaşlar internet üzerinden dolar ne kadar? Euro ne kadar? sorularını aratmaya başladı. Önceki gün peş peşe gelen açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararı ve Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantı haberinin ardından dolar grafiği aşağılara doğru inmişti. Peki bugün dolar grafiği nasıl? Dolar ne olur? Dolar alış fiyatı kaç TL? Dolar ve euro ne kadar? İşte 15 Ağustos güncel dolar ve euro kuru...