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ve euro'da sert düşüş! Dolar grafiği nasıl? Dolar alış kaç TL? güncel dolar fiyatları...

'ye başlatılan ekonomik savaştan dolayı kurunda dalgalanmalar yaşanmaya merak ediyor. Son zamanlarda vatandaşların da gündeminde " ne kadar? " soruları yer alıyor. Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırım zirvesi kararının ardından dolar düşüşe geçti. Dolar günü 6.5380 seviyelerinde kapatırken da 0.79 yükselişle günü 93 bin 418 puandan tamamladı. Peki bugün ? Dolar grafiği nasıl? Euro ne kadar? Dolar alış kaç TL? İşte güncel dolar ve ...

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Son günlerde döviz kurlarında seyreden inmeli çıkmalı grafik vatandaşların da gündemine oturdu. Özellikle vatandaşlar internet üzerinden dolar ne kadar? Euro ne kadar? sorularını aratmaya başladı. Önceki gün peş peşe gelen açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararı ve Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantı haberinin ardından dolar grafiği aşağılara doğru inmişti. Peki bugün dolar grafiği nasıl? Dolar ne olur? Dolar alış fiyatı kaç TL? Dolar ve euro ne kadar? İşte 15 Ağustos güncel dolar ve euro kuru...

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 08:09
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