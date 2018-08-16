Dolar ve euro kurunda sert düşüş

Kapalıçarşı'da 5,8800 liradan alınan dolar, 5,8820 liradan satılıyor. 6,7240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7260 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8710 lira olmuştu.



Şu sıralarda Dolar 5,80, Euro ise 6,60 seviyesine geriledi.