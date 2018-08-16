Türkiye'nin Amerika'ya karşı verdiği ekonomik savaş neticesinde dolar ve euro kurunun yanı sıra altın fiyatları da en çok araştırılan konular arasına girdi. Yaz mevsiminin gelmesi buna bağlı olarak da düğünlerin artmasıyla birlikte de altın fiyatları hepten vatandaşın gündemi oldu. Trump'ın küstah kararıyla yükselişe geçen altın fiyatları geçtiğimiz günlerde alınan önlemlerle tekrar düşüşe geçti.



Peki altında son durum ne? İşte 16 Ağustos güncel altın fiyatları...

