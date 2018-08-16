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güncel altın fiyatları! ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Son günlerde en çok merak edilen sorulardan birisi de altın fiyatları. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Her gün binlerce vatandaş , , cumhuriyet altını, tam altın ve ın ne kadar olduğunu araştırıyor. Önceki gün 'ın 'ye desteği ve ekonomik önlemlerle altın fiyatları düşüşe geçtin. Peki altında son durum ne? Altın alış ve satış fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları
Türkiye'nin Amerika'ya karşı verdiği ekonomik savaş neticesinde dolar ve euro kurunun yanı sıra altın fiyatları da en çok araştırılan konular arasına girdi. Yaz mevsiminin gelmesi buna bağlı olarak da düğünlerin artmasıyla birlikte de altın fiyatları hepten vatandaşın gündemi oldu. Trump'ın küstah kararıyla yükselişe geçen altın fiyatları geçtiğimiz günlerde alınan önlemlerle tekrar düşüşe geçti.

Peki altında son durum ne? İşte 16 Ağustos güncel altın fiyatları...
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 08:19
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