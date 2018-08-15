Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın öğleden sonra Citi Bank, Deutsche Bank ve HSBC koordinasyonunda yapacağı toplantı için şimdiye dek 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı. Başvuruların devam ettiği de bildirildi.



Dün yapılan açıklamada yatırımcı zirvesine 750 ila 1000 arası katılım olması bekleniyordu.

Bakan Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 16:00'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek. Toplantıda kurdaki hareketlilik de görüşülecek.