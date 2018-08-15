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'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı.

Bakan Albayrakın yatırım zirvesine yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın öğleden sonra Citi Bank, Deutsche Bank ve HSBC koordinasyonunda yapacağı toplantı için şimdiye dek 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı. Başvuruların devam ettiği de bildirildi.

Dün yapılan açıklamada yatırımcı zirvesine 750 ila 1000 arası katılım olması bekleniyordu.

'ın Perşembe günü TSİ 16:00'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek. Toplantıda kurdaki hareketlilik de görüşülecek.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 15:10
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