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Bayram tatilinde yollar ücretsiz

Bayram tatilinde yollar ücretsiz
Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları'na ait köprü ve otoyollarda geçişler ücretsiz olacak. Başkan 'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; ücretsiz geçiş 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Belediye ulaşımı araçlar da ücretsiz olacak.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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