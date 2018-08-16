650 bin kişi iş buldu

Dolar kuru üzerinden yapılan ekonomik kuşatma operasyonuna karşı, ilgili kurumların aldığı tedbirlerle dimdik ayakta duran Türkiye, istihdam açmayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre Mayıs'ta işsizlik, geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Mayıs ayında tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puanlık azalışla yüzde 11.6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17.8'e geriledi. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bine, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 48.1'e yükseldi. Bu dönemde, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı.
Mayıs ayında tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puanlık azalışla yüzde 11.6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17.8'e geriledi. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bine, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 48.1'e yükseldi. Bu dönemde, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı.
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