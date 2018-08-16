Yol Durumu
  1. Kobi’ler finansmana kolay erişecek
  2. Reklam kararı

650 bin kişi iş buldu

650 bin kişi iş buldu
Dolar kuru üzerinden yapılan ekonomik kuşatma operasyonuna karşı, ilgili kurumların aldığı tedbirlerle dimdik ayakta duran , açmayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından dün açıklanan verilere göre 'ta , geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında dışı işsizlik oranı da 0.6 puanlık azalışla yüzde 11.6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17.8'e geriledi. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bine, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 48.1'e yükseldi. Bu dönemde, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı.
Etiketler: , , , , ,
  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar