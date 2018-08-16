Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla bugün telekonferans yoluyla yapacağı toplantı büyük ilgi gördü. Başlangıçta 750-bin civarında katılım beklenen toplantı için 3 binin üzerinde yatırımcı kayıt yaptırdı. Bu sayının toplantı saatine kadar artması bekleniyor. Bakan Albayrak, toplantıda, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara Türkiye'nin vereceği mesajları doğrudan iletecek, Türkiye'nin yeni ekonomik modeli hakkında da bilgi verecek. Albayrak; ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinde uluslararası yatırımcıların iştirak edeceği telekonferansta soruları da yanıtlayacak. Telekonferans Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.
3 Bin yatırımcı sıraya girdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yatırımcılara hitap edecek
Etiketler: maliye bakan berat albayrak , Türkiye , Ortadoğu
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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