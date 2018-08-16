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3 Bin yatırımcı sıraya girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yatırımcılara hitap edecek

3 Bin yatırımcı sıraya girdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla bugün telekonferans yoluyla yapacağı toplantı büyük ilgi gördü. Başlangıçta 750-bin civarında katılım beklenen toplantı için 3 binin üzerinde yatırımcı kayıt yaptırdı. Bu sayının toplantı saatine kadar artması bekleniyor. Bakan Albayrak, toplantıda, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara 'nin vereceği mesajları doğrudan iletecek, Türkiye'nin yeni ekonomik modeli hakkında da bilgi verecek. Albayrak; ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünya genelinde uluslararası yatırımcıların iştirak edeceği telekonferansta soruları da yanıtlayacak. Telekonferans Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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