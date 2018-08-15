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Son dakika: da sert düşüş!

Hükümetin tedbirleri sonrası güne düşüşle başlayan kuru 5,98 'ye düştü.

Hükümetin tedbirleri sonrası dolarda sert düşüş!

'nın hamlesi sonrası deki düşüş eğilimi devam etti. Sabah saaerinde güne 6,35 ile başlayan şu sıralar 5,98 seviyesinde işlem görüyor. da 7,30'dan 6,83 seviyesine geriledi.

BDDK'DAN YENİ HAMLE GELDİ

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

TL'NİN DEĞER KAZANCI YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Türk Lirası'ndaki değer kazancı gün içerisinde yüzde 10 seviyesine yaklaşırken, sabah saatlerine ürünlerine ek vergi düzenlemesinin ardından illikit piyasalarda kurda hafif yukarı yönlü hareket yaşanarak 6,50 üzerini görse de kısa süren satışların ardından TL toparlanmasını sürdürdü. 15 Ağustos sabahı dolar 6,35 - 6.40 TL arasında, euro ise 7,30 seviyesinin altında el değiştiriyor.

PİYASALAR İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İZLİYOR

Piyasalar, ABD ve Türkiye arasında dün tutukluluğuna itiraz için başvuru yapılan Rahip Brunson olayını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini izlemeye devam ediyor. Veri akışında ise işsizlik rakamları, bütçe dengesi ve ABD sanayi üretimi dikkat çekiyor.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:22
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