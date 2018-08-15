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... 2018 emekliye maaş ve bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak?

... Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 'nda ikramiyelerine kavuşan emekliler, 2018 bayram ikramiyelerinden gelecek haberi bekliyor. Milyonlarca emekli internetten " 2018 bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" ve "2018 emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorularının cevabını arıyor. Peki emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinde son durum ne? İşte emeklilerin merak ettiği soruların cevabı...

Son dakika... 2018 emekliye maaş ve bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak?
'nda hesaplara yatan 'lik bayram ikramiyesinden sonra milyonlarca emeklide gözler 2018 ikramiyesine çevrildi. Başkan Erdoğan'ın 'Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiyeleri verilecek'' açıklamasının ardından milyonlarca emekli "2018 emekli maaşları ne zaman yatacak?" ve "2018 bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak" sorularının cevaplarını aradı... İşte emeklilerin beklediği o haber!

BAYRAM ÖNCESİ YATACAK
Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için ödeme tarihinde aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu kapsamda 'a kadar emekli aylığı bağlanan herkes, Kurban Bayramı öncesi yapılacak ikramiye ödemesinden yararlanacak. Ramazan Bayramı ikramiyesinden de 8 Haziran'a kadar emekli aylığı bağlananlar yararlanmıştı.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Kurumu, işlemleri hızlandırmış ve emeklilik başvurusu yapmış 100 bin kişinin aylığını bağlayarak Haziran'daki ikramiyeden yararlanmalarını sağlamıştı. 8 Haziran'dan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler ilk bayram ikramiyelerini almış olacak. 16 Ağustos'tan sonra emekli aylığı bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. İkramiye bu yılla sınırlı olmayacak. İlerleyen yıllarda da ödenecek. Yeni emekliler de emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Halen bin lira olan ikramiye tutarı ise önümüzdeki yıllarda artırılabilecek...
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:37
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