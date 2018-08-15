Yol Durumu
  1. Son dakika... 2018 emekliye maaş ve bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor, Resmen yürürlüğe girdi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinin vadesine 36 ay, kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirip kredilere yeniden yapılandırma imkanı sağlayan yönetmelikleri kabul etti.

Milyonları ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar