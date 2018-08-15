Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor, Resmen yürürlüğe girdi!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinin vadesine 36 ay, kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirip kredilere yeniden yapılandırma imkanı sağlayan yönetmelikleri kabul etti.
- Son dakika... 2018 emekliye maaş ve bayram ikramiyesi müjdesi! Emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları ne zaman yatacak?
- Hükümetin tedbirleri sonrası dolarda sert düşüş!
- Dünya devi Türkiye'yi seçti!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.