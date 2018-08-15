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  1. Milyonları ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi

, satışını durdurdu

Perakende mağaza zinciri , kampanyasını rafa kaldırdı.

Erdoğan çağrı yapmıştı! iPhone satışı durduruldu

, 'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların 'u varsa, öbür tarafta var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var" açıklaması sonrası iPhone kampanyasını rafa kaldırdı.

Perakende zinciri, müşterilerin mağazada asılı bildiriyi görmesi üzerine ortaya çıkan durumu açıklayan şu yazıyı yayımladı:

"Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:45
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