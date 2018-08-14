Ekonomik saldırılara karşı alınan tedbirler piyasaları rahatlattı

Dolar TL cephesindeki artış ABD-Türkiye gerginliğiyle hızlanmasının ardından Cuma günü 2001 krizinden bu yana dolar TL'nin en sert kaybını yaşamasınından sonra normalleşme sürecine girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aksiyon planı ve Merkez Bankası'nın likidite esnekliği sağlayan hamlesiyle 7.25'i test eden kur 6.4 TL seviyesine indi ve sonrasında 6.90 bandına oturdu.

Alınan önlemler, BDDK'nın bankaların swap işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması Asya sığ piyasalarında açığa satılan ve sürekli atak yiyen TL, örtülü olarak yapılan gecelik faizdeki 1.5 puanlık artışla birlikte bu kez sakin bir gece geçirdi. İllikit piyasadaki yüksek dalgalanma duruldu.

Sabah saat 08:00 itibarıyla dolar kuru 6.90, euro ise 7.88 TL'den el değiştiriyor. Dolar TL saat 9 öncesi erken piyasada 6.80 altına inerken, 09:30 sularında dolar kuru 6.50'leri ise euro ise 7.50 altını gördü. Kurdaki yüksek volatilite 09:45 civarında devam ediyor. Dolarda 6.50 ve 6.70 TL, euro paritesinde ise 7.50 ile 7.80 arasında değişkenlik var.

Bakan Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla perşembe günü bir araya geleceği haberinin ardından dolar 6.50 TL'nin aldına indi.

Dolar'ın, TL karşısında kaybı şimdiden yüzde 5'i buldu.

Bankacılık endeksi ise yüzde 12'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacağını söylemişti.

Ardından BDDK'dan swap ve TCMB'den finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıklandı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.

TCMB sonrasında haftalık repo ihalesi de açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19.25'e yönlendirdi.

Bankacılar TCMB'nin bugün politika faizinden fonlama yapılmamasının önemine dikkat çekerken, bugünkü fonlama kompozisyonunu TCMB'nin likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya gidebileceğinin ilk sinyali olarak görüyorlar.

Piyasaların gözü Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde. Uzmanlar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Rahip Brunson ve diğer konularda Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmesinin diplomatik kanalların açık olduğunu göstermesi açısından olumlu olabileceğine vurgu yapıyor.