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Ekonomik saldırılara karşı alınan tedbirler piyasaları rahatlattı

, dün 'dan swap hamlesi ve Merkez 'nın piyasalara likidite sağlayarak aldığı önemlerin ardından gece sığ piyasalarda yediği ataklardan kurtularak sakin bir seyir izledi. Önlemler sonrası 7.25 TL'den inerek 6.80 - 6.90 bandına oturan dolar TL, 14 Ağustos sabahına da benzer seviyelerden başladıktan sonra önce 6.80, ardından da 6.70 ve 6.60 seviyesinin altını gördü. Euro ise 7.90 ile başladıktan sonra 7.50'lere geriledi. Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla perşembe günü bir araya geleceği haberinin ardından dolar 6.50 TL'nin aldına indi. Kurda iniş trendinin başlamasının ardından piyasalarda ABD ile ilişkilerdeki normalleşme izleniyor ve dün 'da gerçekleştirilen görüşme sonrası açık olan diplomasi kanallarına önemine dikkat çekiliyor

TL gece atak yemedi, dolar kurunda sert düşüş!

Dolar TL cephesindeki artış ABD- gerginliğiyle hızlanmasının ardından Cuma günü 2001 krizinden bu yana dolar TL'nin en sert kaybını yaşamasınından sonra normalleşme sürecine girdi.

Hazine ve 'nın aksiyon planı ve Merkez 'nın likidite esnekliği sağlayan hamlesiyle 7.25'i test eden kur 6.4 TL seviyesine indi ve sonrasında 6.90 bandına oturdu.

Alınan önlemler, 'nın bankaların swap işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması Asya sığ piyasalarında açığa satılan ve sürekli atak yiyen TL, örtülü olarak yapılan gecelik faizdeki 1.5 puanlık artışla birlikte bu kez sakin bir gece geçirdi. İllikit piyasadaki yüksek dalgalanma duruldu.

Sabah saat 08:00 itibarıyla 6.90, euro ise 7.88 TL'den el değiştiriyor. Dolar TL saat 9 öncesi erken piyasada 6.80 altına inerken, 09:30 sularında dolar kuru 6.50'leri ise euro ise 7.50 altını gördü. Kurdaki yüksek volatilite 09:45 civarında devam ediyor. Dolarda 6.50 ve 6.70 TL, euro paritesinde ise 7.50 ile 7.80 arasında değişkenlik var.

Bakan 'ın yabancı yatırımcılarla perşembe günü bir araya geleceği haberinin ardından dolar 6.50 TL'nin aldına indi.

Dolar'ın, TL karşısında kaybı şimdiden yüzde 5'i buldu.

Bankacılık endeksi ise yüzde 12'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacağını söylemişti.

Ardından BDDK'dan swap ve 'den finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıklandı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.

TCMB sonrasında haftalık repo ihalesi de açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19.25'e yönlendirdi.

Bankacılar TCMB'nin bugün politika faizinden fonlama yapılmamasının önemine dikkat çekerken, bugünkü fonlama kompozisyonunu TCMB'nin likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya gidebileceğinin ilk sinyali olarak görüyorlar.

Piyasaların gözü Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde. Uzmanlar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Rahip Brunson ve diğer konularda 'da bir görüşme gerçekleştirmesinin diplomatik kanalların açık olduğunu göstermesi açısından olumlu olabileceğine vurgu yapıyor.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 10:44
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