BOTAŞ, bugünden geçerli olmak üzere 1 Eylül'e kadar elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitledi.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Bu ayın ikinci yarısında dolar kurundaki herhangi bir değişiklik dikkate alınmayacak. Elektrik üretim amaçlı doğalgazın fiyatı dolara endekslenmek yerine 6.5 liraya sabitlenmiş oldu" dedi.

Yetkili, söz konusu uygulamanın BOTAŞ'ın sayfasında yer aldığını da bildirdi.

Dolar/TL Pazar günü illikit piyasada 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi görmesinin ardından bugün saat 1236 itibarıyla 6.56 seviyesinde bulunuyor.