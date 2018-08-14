Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik operasyon sonucunda yaşanan kurdaki dalgalanmalar altın fiyatlarını da etkiledi.

Altın fiyatları, öğle dönemi yaklaşırken değişimini sürdürmeye devam ediyor. Sabah saatlerine yüksek başlayan altın fiyatları, ilerleyen dakikalarda düşüş eğilimi göstermeye başladı. Gram altın fiyatları piyasalarda şu dakikalarda 254 lira seviyelerinde hareket ederken, çeyrek altın için bu rakam, 419 lira seviyelerini buldu. İşte, altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 255,4 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamladı.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kaybıyla 255,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.195,32 dolardan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını da 1.705 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün altının ons fiyatının Mart 2017'den bu yana ilk kez 1.200 dolar seviyesinin altına gerilediğini belirterek, "Ticaret savaşlarının etkisinde kalan altının ons fiyatının dip seviyelerini test ettiğini düşünüyoruz. Altının ons fiyatında 1.197 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.187 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Toparlanma için ise 1.217 doların yukarı yönlü geçilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kurundan etkilenerek geniş bant aralığında kalmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın destek, 272 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.