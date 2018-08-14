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Genel Müdürü Ateş'den çok önemli açıklamalar

Genel Müdürü : "Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette"

Denizbanktan piyasalara güven mesajı

Genel Müdürü Ateş açıklamasının devamında "'sı SPK'sı, Hazine'si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı" dedi.

'Anadolu Ajansı Finans Masası'nın sorularını yanıtlayan DenizBank Genel 'in açıklamalarında ön çıkar satırbaşları şöyle:

*DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz.

*Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın.

*Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi.

*Yüzde 3'ler 4'ler seviyesindeki bir büyüme bizi rahatlatır.

AYRINTILAR GELİYOR...

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 12:35
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