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’nin ilk i i yeni hamle

, ile ekonomik savaş yaşarken , Mersin-Akkuyu’da inşa ettiği de yeni bir hamle yaptı. İlk üniteyi 2023 yılına yetiştirmesi öngörülen Rusya, bin 200 megavatlık ikinci ünite i lisans başvurusunda bulundu. Nükleer Düzenleme Kurumu, başvuruyu inceliyor, kısa sürede lisans verilecek.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali için yeni hamle

'nin, ilk inin temeli nisan ayında Akkuyu'da atıldı. Projeyi üstlenen Rus Rosatom, her biri bin 200 megavatlık, 4 üniteden oluşan nükleer santral inşa edecek.

Akkuyu'da ilk ünitenin inşaatı, 'da da nükleer santralin kritik parçalarının imalatı devam ediyor. İlk ünite, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne yetiştirilecek. Santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

Rusya, 'nin yaptırımları nedeniyle ekonomik yönden kritik bir süreçten geçilirken ikinci ünitenin lisansı i resmi başvuruda bulundu. Nükleer Düzenleme Kurumu, mevzuat yönünden başvuruyu inceliyor ve kısa sürede lisansın verilmesi bekleniyor.

ÇİN DE DEVREDE

Çin'le de trafik hızlandı. Çin'in, Trakya- İğneada'da nükleer santral inşa etmesi planlanıyor. Trakya santralını, Çin Nükleer Teknik Şirketi'nin (SNPTC) yapması bekleniyor. Santralin kurulu gücü, 4 bin 800 megavat düzeyinde olacak. Santralin, Türkiye ve Çin arasında imzalanacak elektrik alım garantili anlaşmayla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 14:32
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