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Bakan Albayrak'tan yatırım zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

Bakan Albayraktan yatırım zirvesi

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 16:00'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

Edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak'ın Perşembe günü Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

  • 14 Ağustos 2018, Salı 10:05
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