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: Bu krizden başarıyla çıkacağız

Büyük Millet Meclisi Başkanı "Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız" dedi.

Yıldırım: Bu krizden başarıyla çıkacağız
Başkanı , 10. Büyükelçiler Konferansına katılan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda yaptığı konuşmada "Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız" dedi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları...

Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.

kurundaki dalgalanmalar 'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir
Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir.

Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız.
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  • 14 Ağustos 2018, Salı 10:00
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