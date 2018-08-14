TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansına katılan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda yaptığı konuşmada "Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız" dedi.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları...
Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.
Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir
Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir.
Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları...
Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum.
Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir
Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir.
Milletimiz oyunu gördü. Üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bu krizden başarıyla çıkacağız.
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