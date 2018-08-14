12 milyon $’lık fabrika atılımı

Vatan Plastik, beşinci fabrikasının ikinci etabının (40 dönüm) temelini Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde attı. Temel atma töreninde konuşan Vatan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost, "Bu yatırımımızın maliyeti 12 milyon dolar. Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Bu sebepten yatırımlarımızın devamı gelecek. Sanayicilerimiz yatırımdan korkmasın" dedi. Üretiminin yüzde 60'ını 5 kıtada 100 ülkeye ihraç eden şirket, ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 287'nci sırada bulunuyor.