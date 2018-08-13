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’den a stratejik hamle

Türkiye’den uzaya stratejik hamle
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan Türkiye Uzay Ajansı () için geri sayım başladı. TUA 100 günlük icraat programı kapsamında bu yıl bitmeden kurulacak. 350 milyar dolarlık sektöründe 'nin de pay alması için çalışacak olan TUA, Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda haberleşme, yüksek çözünürlüklü gözlem, Yapay Açıklıklı Radar ve seyrüsefer uydu sistemleri noktasında Türkiye'nin kapasitesini önemli oranda artıracak.

SELÇUK ADIGÜZEL
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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