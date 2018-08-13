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Son dakika I Dolar ve euro ne kadar? (13 Ağustos fiyatları)

13 Ağustos 2018 ‘dolar’ ve ‘euro’ güne nasıl başladı? Özellikle geçen hafta içerisinde fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında vatandaşlar ‘dolar’ ve ‘euro’ fiyatlarını merak ediyor. Peki ‘dolar’ ve ‘euro’ bugün kaç TL? 13 Ağustos 2018 ‘dolar’ ve ‘euro’ kuru. İşte 13 Ağustos 2018 güncel döviz fiyatları…



ABD tarafından Türkiye ekonomisine yapılan saldırılar sonucu döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma yeni hafta başında da devam ediyor. Gece saatlerinde 7,22 seviyelerinde seyreden dolar kuru 6,85 seviyelerine kadar geriledi. Peki 13 Ağustos 2018 öğlen saatlerinde 'dolar' ve 'euro' ne kadar oldu? Dolar ve euro haftaya nasıl başladı? İşte 13 Ağustos 2018 Pazartesi güncel döviz fiyatları.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 12:33
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