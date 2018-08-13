Amerika Başkanı Donald Trump'ın terör destekçisi Papazı için Türkiye'ye başlattığı ekonomik savaş devam ederken kur üzerinde de dalgalanmalar oluyor. Önceki gün Türkiye piyasaları kapalı olmasına rağmen saat 22.00 civarında doların 7.18'e yükselmesi operasyonu gözler önüne seren nitelikteydi. Peki 13 Ağustos sabahında doların güncel fiyatı ne kadar? 1 dolar kaç TL? Dolar kuru bugün nasıl olur? İşte cevapları...