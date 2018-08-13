Amerika Başkanı Donald Trump'ın terör destekçisi Papazı için Türkiye'ye başlattığı ekonomik savaş devam ederken kur üzerinde de dalgalanmalar oluyor. Önceki gün Türkiye piyasaları kapalı olmasına rağmen saat 22.00 civarında doların 7.18'e yükselmesi operasyonu gözler önüne seren nitelikteydi. Peki 13 Ağustos sabahında doların güncel fiyatı ne kadar? 1 dolar kaç TL? Dolar kuru bugün nasıl olur? İşte cevapları...
Bugün dolar ne kadar? 13 Ağustos dolar ve euro kaç TL? İşte güncel dolar ve euro fiyatları
Bugün dolar ne kadar? 13 Ağustos dolar ve euro kaç TL? İşte günce döviz kurları... Önceki gün ABD tarafından dolara yapılan müdahale Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşı bir kez daha gözler önüne serdi. Son günlerde kirli operasyonla kura yapılan müdahalelerden dolayı birçok insan dolar ve euro'nun ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 13 Ağustos 2018 itibariyle 1 dolar kaç TL? Euro ne kadar? Dolar ve euro'da son durum ne? İşte güncel dolar ve euro fiyatları...
Amerika Başkanı Donald Trump'ın terör destekçisi Papazı için Türkiye'ye başlattığı ekonomik savaş devam ederken kur üzerinde de dalgalanmalar oluyor. Önceki gün Türkiye piyasaları kapalı olmasına rağmen saat 22.00 civarında doların 7.18'e yükselmesi operasyonu gözler önüne seren nitelikteydi. Peki 13 Ağustos sabahında doların güncel fiyatı ne kadar? 1 dolar kaç TL? Dolar kuru bugün nasıl olur? İşte cevapları...
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