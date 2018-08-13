Mevduat sahibi rahat olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurlarda yaşanan dalgalanmayla ilgili net açıklamalarda bulundu: Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir. Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık.



Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Pazartesi (bugün) sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız, gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır. Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL'ye döndürülmesi ya da el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak.