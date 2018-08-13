Öğrenciye destek arttı

Hükümet, 18 milyon öğrenciyi desteklemek için tüm imkanları seferber ediyor. Meslek liselerine, özel okullara eğitim desteği sağlanıyor. Yaklaşık 2.5 milyon dar gelirli öğrenciye harçlık ödenirken, şartlı eğitim yardımından yararlanan başarılı öğrencilere de destek verilecek.
Liselere giriş sınavlarında ilk bine giren öğrencilere yaklaşık 5 bin liralık nakdi yardımın yanı sıra öğrenciler kültürel ve akademik alanlarda da desteklenecek. Yeni eğitim yılında 75 bin öğrenci ilk kez özel okul desteğinden faydalanacak. Okul öncesi için 3 bin 290, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960, ortaokul ve lise için 4 bin 610 lira ödenecek. Yeni eğitim yılında, OSB içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrencilere belirlenen dallarda 4 bin 590 ile 7 bin 420 lira arasında destek verilecek.
HAZAL ATEŞ
Liselere giriş sınavlarında ilk bine giren öğrencilere yaklaşık 5 bin liralık nakdi yardımın yanı sıra öğrenciler kültürel ve akademik alanlarda da desteklenecek. Yeni eğitim yılında 75 bin öğrenci ilk kez özel okul desteğinden faydalanacak. Okul öncesi için 3 bin 290, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960, ortaokul ve lise için 4 bin 610 lira ödenecek. Yeni eğitim yılında, OSB içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrencilere belirlenen dallarda 4 bin 590 ile 7 bin 420 lira arasında destek verilecek.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.