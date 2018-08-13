Emekliye yeni zam

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Bu ödeme net maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Ek ödemede tutar, emekliye ödenen maaş üzerinden belirleniyor. Tutar, düşük maaşlılarda net aylığın yüzde 5'i, diğer emeklilerde ise yüzde 4'ü oranında oluyor. Burada maaş sınırları yılda 2 kez yeniden belirleniyor. Buna göre; Temmuz'dan itibaren maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 106 lira 12 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ek ödeme oranlarının günümüzde yetersiz kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, "En az yüzde 8-9'a yükseltilmeli" diyor. Bu talep hayata geçerse, emekliye her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i yerine yüzde 8'i, 9'u oranında ek ödeme verilecek. Halen net maaşı bin lira olan emekli 50 lira ek ödeme alırken, bu tutar 90 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana ayda 60 lira yerine 135, 2 bin lira olana 80 lira yerine 180, 3 bin lira olana 120 lira yerine 270 lira ek ödeme verilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ek ödeme oranlarının günümüzde yetersiz kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, "En az yüzde 8-9'a yükseltilmeli" diyor. Bu talep hayata geçerse, emekliye her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i yerine yüzde 8'i, 9'u oranında ek ödeme verilecek. Halen net maaşı bin lira olan emekli 50 lira ek ödeme alırken, bu tutar 90 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana ayda 60 lira yerine 135, 2 bin lira olana 80 lira yerine 180, 3 bin lira olana 120 lira yerine 270 lira ek ödeme verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.