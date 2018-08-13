Fenerbahçe'de Eliaquim Mangala sesleri!

F.Bahçe stoper transferine odaklandı... İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'ye Fransız stoper Eliaquim Mangala önerildi.
F.Bahçe stoper transferine odaklandı... İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'ye Fransız stoper Eliaquim Mangala önerildi.
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