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Fenerbahçe'de Eliaquim Mangala sesleri!

Fenerbahçede Eliaquim Mangala sesleri!

F.Bahçe stoper transferine odaklandı... İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'ye Fransız stoper Eliaquim Mangala önerildi.

  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 07:33
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