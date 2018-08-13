FETÖ'cü papaz Brunson'un serbest kalmasını isteyen ABD Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki dolarları, altınları bozdurun çağrısı yaptı. Türk milleti bir kez daha basiretli davranarak ekonomik 15 Temmuz'a da göğüs gerdi ve yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurdu, bozdurmaya da devam ediyor.
Bugün altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 13 Ağustos güncel altın fiyatları...
Amerika'nın Türkiye ekonomisine karşı başlattığı savaşa karşılık kurda dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ister istemez altına da etki ediyor. Binlerce vatandaş altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Peki bugün, 13 Ağustos 2018 itibariyle gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte cevabı...
FETÖ'cü papaz Brunson'un serbest kalmasını isteyen ABD Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki dolarları, altınları bozdurun çağrısı yaptı. Türk milleti bir kez daha basiretli davranarak ekonomik 15 Temmuz'a da göğüs gerdi ve yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurdu, bozdurmaya da devam ediyor.
Etiketler: Gram altın , Çeyrek altın , Altın gram , altın fiyatları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.