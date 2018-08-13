​FETÖ'cü papaz Brunson'un serbest kalmasını isteyen ABD Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki dolarları, altınları bozdurun çağrısı yaptı. Türk milleti bir kez daha basiretli davranarak ekonomik 15 Temmuz'a da göğüs gerdi ve yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurdu, bozdurmaya da devam ediyor.