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Bugün altın ne kadar? ne kadar? ne kadar? 13 Ağustos güncel ...

Amerika'nın Türkiye ekonomisine karşı başlattığı savaşa karşılık kurda dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ister istemez altına da etki ediyor. Binlerce vatandaş nın ne olacağını merak ediyor. Peki bugün, 13 Ağustos 2018 itibariyle ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte cevabı...


​FETÖ'cü papaz Brunson'un serbest kalmasını isteyen ABD Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki dolarları, altınları bozdurun çağrısı yaptı. Türk milleti bir kez daha basiretli davranarak ekonomik 15 Temmuz'a da göğüs gerdi ve yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurdu, bozdurmaya da devam ediyor.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 08:03
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