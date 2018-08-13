Ekonomi çelik gibi sağlam

ABD'nin yeni çelik tarifesi bugün başlıyor. Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayan ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşına karşı; ekonomi yönetimi ve iş dünyası topyekun harekete geçti. Gözler, milli para ile ticaret başta olmak üzere ABD yaptırımlarına karşı atılacak adımlara çevrildi. Çelik gibi sağlam bir duruş ortaya koyan Türkiye'nin atacağı 6 öncelikli adım şöyle:
Dolarsız ticaret hamlesi başlıyor.
Ticaret Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuracak.
İhracatçılar Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne gidiyor.
Haksız önlemlere karşı mütekabiliyet uygulanacak.
İş dünyası, yaptırımları uluslararası platformlara taşıyacak.
Üreticiyeni pazarlara yönelecek, şirketler dava açacak.
HAZAL ATEŞ
Dolarsız ticaret hamlesi başlıyor.
Ticaret Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuracak.
İhracatçılar Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne gidiyor.
Haksız önlemlere karşı mütekabiliyet uygulanacak.
İş dünyası, yaptırımları uluslararası platformlara taşıyacak.
Üreticiyeni pazarlara yönelecek, şirketler dava açacak.
HAZAL ATEŞ
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