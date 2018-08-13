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Ekonomi çelik gibi sağlam

Ekonomi çelik gibi sağlam
ABD'nin yeni çelik tarifesi bugün başlıyor. Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayan Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşına karşı; ekonomi yönetimi ve iş dünyası topyekun harekete geçti. Gözler, milli para ile ticaret başta olmak üzere ABD yaptırımlarına karşı atılacak adımlara çevrildi. Çelik gibi sağlam bir duruş ortaya koyan 'nin atacağı 6 öncelikli adım şöyle:

Dolarsız ticaret hamlesi başlıyor.
Ticaret Bakanlığı 'ne başvuracak.
İhracatçılar Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne gidiyor.
Haksız önlemlere karşı mütekabiliyet uygulanacak.
İş dünyası, yaptırımları uluslararası platformlara taşıyacak.
Üreticiyeni pazarlara yönelecek, şirketler dava açacak.


HAZAL ATEŞ
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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