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’da büyük operasyon

Borsa’da büyük operasyon
Dolar kuru üzerinden yaratılan algı ile 'yi diz çöktürme amaçlı operasyonun en büyüğüne imza atılan Cuma günü, İstanbul'da da küçük yatırımcıya yabancılar tarafından büyük bir darbe vuruldu. Tahmini büyüklüğü 600 milyon dolar olan operasyon adım adım şöyle gelişti:

Dolar 6.80 liranın üzerindeyden saat 16.30'da sert satışlarla 6.45 liraya geriledi. Dolara satış gelmeden 5 dakika önce Borsa 92 bin 500 seviyesindeydi.

Saat 16.30'da dolara satış gelirken, Borsa'da endeks bir anda yüzde 3 değer kaybetti. Büyük şirketlerin çoğu yüzde 10-20 arasında geriledi.

Panikleyen küçük yatırımcı hisselerini satarken, gelinen seviyenin ardından tekrar alıma geçmek için harekete geçti. Ancak bankaların sistemi kilitlendiği için alım yapamadı.

5-10 dakika içerisinde elindeki hisseleri yabancıya kaptıran küçükler tekrar hisse alamazken, özellikle yabancı kurumlar önemli miktarda alım gerçekleştirdi.

Endeks bu alımlarla 94 bin puanın üstüne çıktı. Kaymağı yabancılar yedi.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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