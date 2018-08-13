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Turizm kalkanı

Turizm kalkanı
ABD'nin ekonomik tehditlerine karşı 'ye , ve 'dan tam destek geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği 6 milyon müjdesiyle birlikte turizmde bir rekor da kırılmış olacak. İlk 6 ayda 2 milyon Rus'u ağırlayan Türkiye,
2018'de toplamda 8 milyon Rus turistle tüm zamanların rekorunu kıracak. Çin ve İran'dan da 4 milyon turistin ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu yıl içerisinde 40 milyon turisti ağırlayacak Türkiye turizm gelirini de 32 milyar dolara çıkaracak.

BURAK ERDEM ÇELİK
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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