Turizm kalkanı

ABD'nin ekonomik tehditlerine karşı Türkiye'ye turizmde Rusya, Çin ve İran'dan tam destek geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği 6 milyon turist müjdesiyle birlikte turizmde bir rekor da kırılmış olacak. İlk 6 ayda 2 milyon Rus'u ağırlayan Türkiye,
2018'de toplamda 8 milyon Rus turistle tüm zamanların rekorunu kıracak. Çin ve İran'dan da 4 milyon turistin ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu yıl içerisinde 40 milyon turisti ağırlayacak Türkiye turizm gelirini de 32 milyar dolara çıkaracak.
BURAK ERDEM ÇELİK
2018'de toplamda 8 milyon Rus turistle tüm zamanların rekorunu kıracak. Çin ve İran'dan da 4 milyon turistin ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu yıl içerisinde 40 milyon turisti ağırlayacak Türkiye turizm gelirini de 32 milyar dolara çıkaracak.
BURAK ERDEM ÇELİK
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