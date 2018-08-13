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Bir ülkeden daha Türkiye'ye TL desteği

Katar'dan sonra Lübnan da Türkiye'ye TL desteği vermek için kampanya başlattı.

Bir ülkeden daha Türkiyeye TL desteği
TİKA Başkanı Serdar Çam sosyal medya hesabından Lübnan'da Türkiye'ye TL desteği başlatıldığını duyurdu.

Dün Lübnan-Sayda'da şehrinde, Türkiye'nin ekonomisiyle dayanışma kampanyası başlatıldı. TİKA 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında gönüllülerimizin misafir kaldığı merkezin Lübnanlı üyesi Süha Maruf "Dolarlarınızı TL'ye çevirin; Türk Tahvili satın alın kampanyası"başlattı.

  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 11:52
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