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sine en az bin 780

8.65-9.17 lı maaşlarını alan lerin Ocak artışının da ipuçları geldi. 2000’den önce emekli olan ’lıların maaşı bin 780 lirayı bulacak

Ssk emeklisine en az bin 780
12.3 Milyon emekli zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylığı yüzde 9.17, memur emeklilerininki ise yüzde 8.65 artırıldı. Emekliler şimdi 16-17 Ağustos tarihlerinde ödenecek bin liralık bayram ikramiyeleri için gün sayarken, Merkez Bankası'nın tahmini Ocak zammının da ipucunu verdi. Merkez Bankası, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 13.4 olacağını tahmin ediyor.
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