Ssk emeklisine en az bin 780

12.3 Milyon emekli zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylığı yüzde 9.17, memur emeklilerininki ise yüzde 8.65 artırıldı. Emekliler şimdi 16-17 Ağustos tarihlerinde ödenecek bin liralık bayram ikramiyeleri için gün sayarken, Merkez Bankası'nın tahmini Ocak zammının da ipucunu verdi. Merkez Bankası, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 13.4 olacağını tahmin ediyor.

