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Esnafın borcu siliniyor

Kurumu, Bağ- Kur’luların 31 Mayıs öncesine ait prim larını sildi, bunlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu.

Esnafın borcu siliniyor
Hükümet, Mayıs ayı itibariyle prim borcu olan, ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması, ihyası, prim larının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru şartı aramadan, 31 Mayıs itibariyle prim borcu olup bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi, bu borçlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu. Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durduruldu. İsteyen Bağ-Kur'lular daha sonra başvurarak bu süreleri yeniden hizmet sürelerine ekletebilecek. Devlete borcu olanlar yapılandırmak için 27 Ağustos'a kadar başvurabilecek.
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